《Ａ股行情》2月CPI創三年高，滬指半日跌1%，深成指及創業板均挫2%

A股三大指數半日均挫，滬綜指收低1.13%報4077.68點，再度失守4100關，深成指、創業板指分別跌2.14%及2.42%；兩市半日成交額17884億元（人民幣．下同），較上個交易日增加4031億元或29%。



2月通脹表現強於預期，國家統計局公布，全國居民消費價格指數（CPI）同比漲幅創逾三年新高，其中核心CPI同比漲幅更是創下近七年最高；工業生產者出廠價格指數（PPI）同比跌幅亦進一步縮至19個月最窄。



中東戰火未見緩和，伊朗宣布由穆杰塔巴．哈梅內伊（Mojtaba Khamenei）接替其父哈梅內伊擔任最高領袖，表明在與美國和以色列衝突發生一周後，強硬派仍牢牢掌控德黑蘭政權。國際油價突破每桶100美元，A股油氣板塊逆勢大漲，中國海油(滬:600938)漲停，中國石油(滬:601857)升7.6%，中國石化(滬:600028)升3.6%。



有券商表示，油價飆升會給全球經濟帶來輸入性通脹的問題，股票等風險資產的估值會受到持續抑制，A股現在也缺乏主線。



美元走強，對流動性敏感的科技板塊遭受逆風，滬深算力硬件、半導體芯片領跌；海光信息(滬:688041)挫4.6%，寒武紀(滬:688256)跌4.2%，中芯國際(滬:688981)跌逾3%。

《經濟通通訊社9日專訊》