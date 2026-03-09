  • 會員
AH股新聞

09/03/2026 11:47

【數據解讀】中國2月CPI和PPI均創近年最佳，機構：中東局勢料續提振數據

　　中國2月居民消費價格指數(CPI)同比漲幅擴大至1.3%，優於預期並創2023年1月以來最高，環比漲幅亦擴至1%；同期工業生產者出廠價格指數(PPI)同比降幅進一步收窄至0.9%，同樣優於預期，並創2024年7月最小降幅，環比漲幅則持平上月的0.4%。

*保銀資本：若次季中東局勢未緩，中國或需行比預算更積極財策*

　　保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表，CPI和PPI表現均強於預期。春節期間服務價格漲幅強於市場預期，目前尚不確定該動能節後還能否持續。鑒於中東局勢的發展，PPI方面的改善至少有望延續至3月數據。全球經濟宏觀前景存在不確定性，滯脹風險正在上升。如果中東衝突在二季度未能緩和，中國可能需要實施比預算所示更加積極的財政政策。

*凱投宏觀：一旦中東局勢緩和，任何通脹回升都可能消退*

　　凱投宏觀中國經濟學家Zichun Huang亦稱，CPI同比漲幅回升，歸因於食品和旅遊價格春節期間波動等臨時性因素，以及油價帶動能源價格跌勢緩解。中東緊張局勢料持續推高通脹，但由於全國人大會議和「十五五」規劃綱要草案在提振內需方面不及預期，一旦中東局勢緩和，任何的通脹回升都可能消退。
《經濟通通訊社9日專訊》

