【數據前瞻】機構：中國首2月進口增速料加快至7.1%，進口增速達6.3%

海關總署將於明日公布今年1-2月貿易數據。《路透》綜合逾20家機構預估中值顯示，外需保持韌性、農曆春節時間較晚等，料支撐中國1-2月以美元計價出口同比增速從去年12月的6.6%加快至7.1%；進口同比增幅料亦料從5.7%升至6.3%；當月貿易順差預計從1141億美元擴大至1796億美元。



*華創證券：中游製造或成出口最主要增長亮點*



華創證券首席經濟學家張瑜表示，外需韌性或構成出口的基礎支撐，預計中游製造有望維持雙位數增速，成為出口最主要的增長亮點，這受益於全球製造業景氣上行、人工智能投入增加以及企業海外毛利率超過國內繼而出口動能更強等因素。



進口方面，張瑜認為，受電子進口拉動，中國1-2月進口增速或明顯提升。作為領先指標，韓國1-2月對中國出口增速飆升至40.3%，較去年12月9.9%大幅提高約30.4個百分點，其中估計主要是電子產品的貢獻。



*花旗：半導體需求韌性等料將對進口形成支撐*



投行花旗在報告中稱，根據IEEPA（國際緊急經濟權力法）關稅裁定，美國對華關稅實際稅率可能降低約10個百分點，且主要貿易夥伴的領導人今年正重新與中國展開互動；全球需求亦呈現穩中有升態勢，且高頻指標顯示航運活動保持堅挺。此外，大宗商品價格上漲、半導體需求韌性以及有利的基數效應將對進口形成支撐。



從外需跟蹤指標看，與中國出口走勢關聯度較高的摩根大通全球製造業PMI（採購經理人指數）1月升至50.9，2月進一步升至51.9創44個月高點；全球貿易風向標--韓國1月和2月出口分別同比增長33.9%和29%，得益於芯片銷售強勁。



中國國內指標看，雖然調查樣本更側重大中型企業的2月官方製造業採購經理人指數(PMI)降至四個月低點，但調查樣本更側重沿海地區中小出口企業的2月RatingDog中國製造業PMI則升至逾五年最高水平。

