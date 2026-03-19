《中國監管》湖北開展涉芬太尼前體等化學品違法犯罪專項治理

據《央視新聞》報道，湖北省於2025年12月成立工作專班，集中開展涉芬太尼前體等化學品違法犯罪專項治理。截至今年2月，湖北省共辦理涉芬太尼前體化學品相關案件22起，批准逮捕7人，另採取刑事強制措施12人，行政拘留1人，行政處罰企業4家。其中，根據美國禁毒部門通報線索，成功偵破一起涉嫌銷售國家列管新精神活性物質興奮劑和第二類易制毒化學品案件。



湖北省禁毒委員會辦公室積極會同市場監管、經信、商務、應急管理等部門，強化對涉芬太尼前體化學品流失風險隱患摸排管控和源頭防範。指導相關企業從源頭排查風險。持續開展互聯網專項巡查，關停違規企業門戶網站200餘個，發現並處置違規網絡信息400餘條。



*武漢公安憑美國線報拘人*



在案件偵辦方面，根據美國禁毒部門通報線索，武漢市公安機關偵查發現，某公司銷售國家管控類精神藥品勞拉西泮，涉嫌銷售多種國家列管的新精神活性物質興奮劑和第二類易製毒化學品。2025年12月5日，在山東公安機關支援配合下，武漢市公安成功拘捕該公司實控人王某某。通過建立案件偵查協作、聯合監管懲戒的合成作戰機制，湖北和河北兩省公安機關擴展案件線索，近日依法對一宗販賣毒品案立案偵查。目前，涉案人員高某某、伍某已被依法批准逮捕。

《經濟通通訊社19日專訊》