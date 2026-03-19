  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯
AH股新聞

19/03/2026 14:34

《中國監管》湖北開展涉芬太尼前體等化學品違法犯罪專項治理

　　據《央視新聞》報道，湖北省於2025年12月成立工作專班，集中開展涉芬太尼前體等化學品違法犯罪專項治理。截至今年2月，湖北省共辦理涉芬太尼前體化學品相關案件22起，批准逮捕7人，另採取刑事強制措施12人，行政拘留1人，行政處罰企業4家。其中，根據美國禁毒部門通報線索，成功偵破一起涉嫌銷售國家列管新精神活性物質興奮劑和第二類易制毒化學品案件。

　　湖北省禁毒委員會辦公室積極會同市場監管、經信、商務、應急管理等部門，強化對涉芬太尼前體化學品流失風險隱患摸排管控和源頭防範。指導相關企業從源頭排查風險。持續開展互聯網專項巡查，關停違規企業門戶網站200餘個，發現並處置違規網絡信息400餘條。

*武漢公安憑美國線報拘人*

　　在案件偵辦方面，根據美國禁毒部門通報線索，武漢市公安機關偵查發現，某公司銷售國家管控類精神藥品勞拉西泮，涉嫌銷售多種國家列管的新精神活性物質興奮劑和第二類易製毒化學品。2025年12月5日，在山東公安機關支援配合下，武漢市公安成功拘捕該公司實控人王某某。通過建立案件偵查協作、聯合監管懲戒的合成作戰機制，湖北和河北兩省公安機關擴展案件線索，近日依法對一宗販賣毒品案立案偵查。目前，涉案人員高某某、伍某已被依法批准逮捕。
《經濟通通訊社19日專訊》

【你點睇？】伊朗續封鎖霍爾木茲海峽油道，你是否擔心緊張局勢導致本港急劇通脹？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

伊朗洞悉狂人弱點，能否更迭美政權？

20/03/2026 10:38

大國博弈

央行都不減息了

20/03/2026 08:10

貨幣攻略

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區