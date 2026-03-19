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AH股新聞

19/03/2026 14:05

《中國要聞》新能源車企座談會召開，當局要求加快補齊汽車芯片等短板

　　3月17日，工業和信息化部、國家發展改革委、市場監管總局聯合召開新能源汽車行業企業座談會，部署進一步規範新能源汽車產業競爭秩序、提升產業創新能力、擴大汽車消費、優化行業管理等重點工作。

　　會議要求，加強部門協同、強化創新驅動，持續推動產業高質量發展。一是鞏固深化規範產業競爭秩序工作成效，加強價格監測和成本調查，研究規範汽車金融政策，常態化、長效化深入整治行業網絡亂象，督促企業嚴格落實60天賬期承諾。

　　二是實施新一輪重點產業鏈高質量發展行動，加快補齊汽車芯片、基礎軟件等短板，推動擴大應用規模，迭代提升質量性能；加快自動駕駛技術攻關突破，優化准入試點流程、加快相關標準制定，為規模量產創造有利條件。

　　三是深入實施提振消費專項行動，扎實推進汽車以舊換新，推動新能源重卡規模化應用，編制發布促進汽車改裝市場健康發展的政策性文件，充分激發市場消費潛力；提升金融信貸服務水平，加強國際物流運輸保障，支持汽車出口貿易和海外發展。

　　四是完善制度體系，加快推進《機動車生產准入管理條例》立法進程，建立健全開放、科學、高效的汽車行業治理制度體系；加強風險隱患識別，嚴把產品准入關，強化生產一致性監督檢查，守牢產品質量安全底線。
《經濟通通訊社19日專訊》

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