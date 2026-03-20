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20/03/2026 17:46

《中國監管》金融法草案出台，確立建設金融強國，明確中央銀行職能定位

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 五部門公布金融法草案公開徵求意見
▷ 草案共11章95條，聚焦全面加強金融監管
▷ 明確建設金融強國及中央銀行職能定位

　　司法部、中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局在門戶網站公布《中華人民共和國金融法（草案）》（下稱草案），向社會公開徵求意見。草案共11章95條，立法目的是全面加強金融監管，防範化解金融風險，推動金融高質量發展，著力解決制約中國金融高質量發展的突出問題，更好發揮法治固根本、穩預期、利長遠的保障作用。

　　草案主要內容包括：明確金融工作方向性總體性要求，確立建設金融強國。建設現代中央銀行制度，進一步明確中央銀行職能定位。規範金融機構行為活動，對金融機構准入、經營、退出實施全周期管理；明確金融機構及其分支機構設立、重大事項變更須經批准。

*健全金融市場穩定機制，建立兜底監管機制*

　　提升金融產品和服務規範性，圍繞推動建設多樣化專業性的金融產品和服務體系，強化合規性管理，嚴厲打擊財務造假等行為。優化金融市場體系功能，明確金融市場基本功能、交易原則，健全金融市場穩定機制。全面加強金融監管，明確金融各領域監管職責和央地監管分工，建立兜底監管機制；完善金融消費者、投資者權益保護體制機制。健全金融風險處置機制，堅持市場化法治化風險處置原則，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

　　統籌金融高質量發展和安全，堅持金融服務實體經濟，著力提高金融資源配置效率；推進金融領域信用體系建設，健全反洗錢監管制度，提高金融安全保障能力。強化法律責任，加大對金融領域違法違規行為的懲處力度，提高違法成本，進一步加強制度約束。
《經濟通通訊社20日專訊》

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