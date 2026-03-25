《神州能源》首2月全國累計發電裝機容量39.5億千瓦，同比增長15.9%

國家能源局發布2026年1-2月份全國電力統計數據。截至2月底，全國累計發電裝機容量39.5億千瓦，同比增長15.9%。其中，太陽能發電裝機容量12.3億千瓦，同比增長33.2%；風電裝機容量6.5億千瓦，同比增長22.8%。1-2月份，全國發電設備累計平均利用466小時，比上年同期降低39小時。

《經濟通通訊社25日專訊》