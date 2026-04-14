《香江策論－張憶東》硬核資產SMART選股策略－－中國硬核資產

我們在3月18日發布的深度報告《國際秩序重構，中國硬核資產戰略性重估》中提出，本次伊朗戰爭是國際秩序重構時代的里程碑事件，能源、黃金、資源、軍工科技等「硬核資產」正迎來戰略性價值重估。3月23日發布《國際秩序重構危中有機，中國硬核資產長牛未央》，在全球股市的悲觀氛圍中，旗幟鮮明地提出，危中有機，國際秩序重構期有望走出中國硬核資產長牛。



我們提出中國「硬核資產」的「SMART」標準，即S:Security（能源/資源安全）+ MA:Manufacturing Abroad（製造出海）+ RT:R&D Technology（高科技硬科技）。本文將具體介紹SMART選股策略及回測表現。



S．Security（能源/資源安全）選股策略：



本文基於中華人民共和國能源法、戰略性礦產目錄、部委重點監測品種評估企業的戰略稀缺性與政策功能屬性，並從資源掌控與供給控制力以及龍頭地位與政策功能維度，對標的公司進行全方位的評估；篩選框架歸納為三個標準：



1) 戰略資源/儲備：能源法供應保障能力能源、國家戰略關鍵資源、工信部重點監測品種。

2) 資源掌控：擁有稀缺上游資源與供給配額。

3) 龍頭地位：具備份額、定價權、保供與整合能力。



MA．Manufacturing Abroad/Advantage（製造出海）選股策略：



為更科學地評估製造企業在這一輪全球化重構中的競爭地位與成長潛力，我們構建了一套涵蓋「出海能力」「產業競爭力」與「龍頭特徵」三大維度的打分模型，旨在篩選出那些不僅能夠「走出去」，更能夠「扎下根」、實現持續盈利與全球份額提升的製造業龍頭。我們將篩選框架歸納為三個標準：



1) 出海能力：海外收入佔比高，海外有產能、有渠道。

2) 產業競爭力：在技術、成本和交付上具備全球可比優勢。

3) 全球化製造龍頭：具備份額、客戶結構、盈利質量優勢。



RT．R&D Technology（高科技硬科技）選股策略：



投資高科技硬科技，首要邏輯在於順應國家產業發展的頂層設計；「十五五」前瞻規劃已明確關鍵核心技術、新興產業與未來產業的發展方向，這構成了高科技硬科技投資最重要的戰略坐標。第二，研發強度與研發質量，是支撐戰略契合度的底層基石。第三，技術壁壘的構建，是企業抵禦內捲式競爭的核心護城河。最終，所有技術與研發優勢，都必須在產業兌現能力上形成閉環。



我們將其歸納為四個標準：



1) 方向契合：嚴格對齊「十五五」關鍵核心技術、新興產業、未來行業。

2) R&D強度/質量：高R&D佔比、R&D投入轉化為實際的訂單與利潤。

3) 技術壁壘：中小企業看「專精特新」，大企業看「鏈主」地位。

4) 產業兌現：收入增長質量、利潤結構、客戶驗證和訂單放量。



《海通國際研究主管兼首席經濟學家 張憶東》



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