《神州頭條》財經報章頭版摘要：一季度進出口超11萬億，增速創近5年高

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平會見西班牙首相桑切斯

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4月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的西班牙首相桑切斯。習近平指出，雙方要把握機遇，共謀創新發展，加強貿易、新能源、智能經濟等領域合作，鼓勵文化、教育、科研、體育交流，推動兩國全面戰略夥伴關係取得更多成果，為兩國人民帶來更多福祉。



習近平會見阿聯酋阿布扎比王儲哈立德

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4月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華訪問的阿聯酋阿布扎比王儲哈立德。習近平指出，中方願同阿方攜手同行，打造更加穩固堅韌、富有活力的中阿全面戰略夥伴關係。雙方要繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，保持高層交往，築牢戰略互信。加強發展戰略對接，在能源、投資、貿易、科技等領域深挖潛力，深化互利合作。



破「圈」出「海」，外貿企業韌性活力凸顯

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春潮湧動，海帆高揚。在全球經貿格局深度調整背景下，中國外貿正以「破圈」之勢逆勢突圍。海關總署4月14日發布數據顯示，一季度我國貨物貿易進出口總值11.84萬億元(人民幣．下同)，歷史同期首次超過11萬億元，同比增速保持兩位數增長，達到15%。外貿企業展現強大的韌性與澎湃的活力。





《上海證券報》



習近平會見西班牙首相桑切斯

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4月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的西班牙首相桑切斯。



習近平會見阿聯酋阿布扎比王儲哈立德

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4月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華訪問的阿聯酋阿布扎比王儲哈立德。



一季度進出口超11萬億元，季度增速創近5年最高

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據海關統計，今年一季度，我國貨物貿易進出口11.84萬億元，同比增長15%。其中，出口6.85萬億元，增長11.9%；進口4.99萬億元，增長19.6%。海關總署副署長王軍4月14日在國新辦新聞發布會上表示，一季度進出口超過11萬億元，為歷史同期首次，季度增速也是近5年最高。





《證券時報》



習近平會見西班牙首相桑切斯

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4月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的西班牙首相桑切斯。



習近平會見阿聯酋阿布扎比王儲哈立德

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4月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華訪問的阿聯酋阿布扎比王儲哈立德。



中國經濟信心持續增強，學者對股市景氣度保持樂觀

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近期，《證券時報》發起「時報經濟眼：2026年一季度經濟學家問卷調查」，本期調查結果顯示，多數受訪經濟學家認為，一季度宏觀經濟運行平穩向好，預計經濟增速不低於4.8%，對未來中國經濟的信心持續增強。