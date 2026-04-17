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AH股新聞

17/04/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
貴州茅台(600519)3219.91
寒武紀(688256)1564.88
工業富聯(601138)1511.98
長江電力(600900)1288.28
紫金礦業(601899)1277.26
藥明康德(603259)1255.25
源杰科技(688498)1192.50
兆易創新(603986)1157.09
亨通光電(600487)1142.69
海光信息(688041)1130.98
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)6614.49
寧德時代(300750)5699.20
新易盛(300502)4041.51
陽光電源(300274)3154.26
天孚通信(300394)2939.35
勝宏科技(300476)2765.63
東山精密(002384)2209.01
立訊精密(002475)1560.13
中鎢高新(000657)1559.46
北方華創(002371)1478.45

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社17日專訊》

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