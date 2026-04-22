  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

22/04/2026 17:50

【聚焦數據】上海一季度GDP同比增長5.9%，高於全國水平

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 上海2026年一季度GDP同比增5.9%
▷ 分产业：一产增3.4%、二产5.2%、三产6.0%
▷ 工业增5.6%、固投增7.6%、消费增5.5%

　　上海市統計局官網今日發布2026年一季度上海市國民經濟運行情況。根據地區生產總值統一核算結果，一季度，全市實現地區生產總值13526.91億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長5.9%，增速高於全國水平的5%。分產業看，第一產業增加值21.33億元，增長3.4%；第二產業增加值2509.32億元，增長5.2%；第三產業增加值10996.26億元，增長6.0%。

*上海首季工業增加值增5.6%，固投增7.6%*

　　一季度，全市規模以上工業總產值同比增長5.6%。從行業產值完成情況看，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業產值同比增長15.2%，汽車製造業產值增長12.7%，專用設備製造業產值增長10.6%，電氣機械和器材製造業產值增長9.5%。

　　一季度，全市固定資產投資同比增長7.6%。分領域看，工業投資同比增長22.8%，快於全市固定資產投資增速15.2個百分點；城市基礎設施投資增長13.7%。一季度，全市房地產開發投資同比增長0.1%；新建商品房銷售面積397.32萬平方米，同比持平。

*上海首季消費品零售總額增5.5%，CPI漲0.6%*

　　一季度，全市實現社會消費品零售總額4281.49億元，同比增長5.5%。分類別看，限額以上單位中，服裝、鞋帽、針紡織品類零售額增長10.0%，通訊器材類增長6.4%，糧油、食品類增長5.4%，體育、娛樂用品類增長19.4%。從零售業態看，限額以上網上商店零售額同比增長11.2%。

　　一季度，全市居民消費價格(CPI)比上年同期上漲0.6%，扣除食品和能源價格的核心CPI上漲1.1%。3月份，全市居民消費價格同比上漲0.7%。一季度，全市工業生產者出廠價格比上年同期下降1.0%，工業生產者購進價格上漲0.4%。3月份，全市工業生產者出廠價格同比下降0.3%，工業生產者購進價格上漲1.6%。
《經濟通通訊社22日專訊》

【你點睇？】美伊於巴基斯坦恢復談判，你認為美伊衝突會否演變為長期對峙？你認為在現時壓力下，伊朗可維持對抗多久？ ► 立即投票

上一篇新聞︰22/04/2026 17:59  恒瑞醫藥（０１２７６）首季純利升２１﹒８％至２２﹒８億人幣

下一篇新聞︰22/04/2026 17:45  《神州能源》中辦、國辦：堅決遏制能源消費總量不合理增長，持…

其他
More

22/04/2026 18:02  【內房困局】萬科據報啟動匯款流程，兌付明日到期債券４０％本金

22/04/2026 17:43  【ＡＩ】廣東：重點布局人形機器人設計製造，支持開源鴻蒙等操作系統生態發展

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

英國政壇地震，首相在國會「自證清白」

21/04/2026 17:19

大國博弈

美伊烏龍和美股值博率

20/04/2026 10:02

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區