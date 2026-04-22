《神州能源》中辦、國辦：堅決遏制能源消費總量不合理增長，持續提升能源資源產出效率

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中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布《關於更高水平更高質量做好節能降碳工作的意見》。《意見》要求把節能降碳貫穿經濟社會發展全過程各方面，更高水平、更高質量做好節能降碳工作，堅決遏制能源消費總量不合理增長，持續提升能源資源產出效率，從源頭有效減少碳排放，為實現碳達峰碳中和、加快經濟社會發展全面綠色轉型提供有力保障。



*嚴格控制化石能源消費，深入推進減煤控油*



《意見》從協同推進節能降碳與綠色轉型、大力推進重點領域節能降碳、進一步加強節能降碳監督管理、強化節能降碳工作支撐保障等方面作出具體部署。其中提出，要處理好節能降碳和能源安全的關係，科學調控能源消費總量，嚴格控制化石能源消費，深入推進減煤控油，強化新增用煤用油需求管理，積極推進存量燃煤鍋爐、工業窯爐等用煤設備清潔替代，有序推進散煤替代，推動煤炭消費和石油消費逐步達峰。



*大力發展非化石能源和新型儲能*



《意見》又提出，合理控制煤電裝機規模和發電量，大力發展非化石能源和新型儲能，加快建設新型電力系統，科學布局抽水蓄能，創新發展綠電直連、智能微電網等業態，促進綠色電力消納，推動新增清潔能源發電量逐步覆蓋全社會新增用電需求。



此外，《意見》提出，大力發展鐵路、水路運輸，持續提升公路運輸效率和綠色化水平，提高民航空管運行效率，積極發展多式聯運。提升交通場站、高速公路等設施設備綠色化智能化水平，健全充換電站、岸電等設施網絡。推廣節能低碳運輸工具，合理優化車輛能耗限值要求，積極發展電動（氫能）重型卡車和綠色燃料船舶，支持清潔低碳燃料摻混替代。



*研究設立國家低碳轉型基金*



《意見》並提出，推進算力、通信基站和機房等基礎設施節能降碳改造。提高可再生能源消費和餘熱資源回收利用水平，支持發展綠色低碳、集約循環的算力設施。深入實施節能產品政府強制採購和優先采購制度，鼓勵各類主體提高節能產品採購標準和比重。落實好有利於節能降碳的稅收優惠政策，引導金融機構圍繞重點領域節能降碳需求特點提供多元化金融產品服務。研究設立國家低碳轉型基金，支持傳統產業和資源富集地區綠色轉型。及時更新節能降碳技術裝備推薦目錄等，加快節能鍋爐、永磁電機、高效製冷、綠色照明、高溫熱泵等先進適用裝備推廣應用。

《經濟通通訊社22日專訊》