【夜期時段】即月期指最新報26240點，升110點，高水26點

即月期指在夜期時段開市報26135點，升5點，低水79點，最新報26240點，升110點，高水26點，合約成交2901張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8800點，升8點，低水1點，最新報8825點，升33點，高水24點，合約成交780張。

《經濟通通訊社6日專訊》