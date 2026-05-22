恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數270008張，增逾萬張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為270008張，較前增10283張；若計入其他月份的未平倉合約，總數338394張，增18171張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|21/05(四)
|270008
|10283
|338394
|18171
|20/05(三)
|259725
|4764
|320223
|5835
|19/05(二)
|254961
|-1856
|314388
|-505
|18/05(一)
|256817
|-5984
|314893
|-4944
|15/05(五)
|262801
|29075
|319837
|39990
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|21/05(四)
|94028
|3202
|140004
|3157
|20/05(三)
|90826
|1434
|136847
|2630
|19/05(二)
|89392
|2693
|134217
|2704
|18/05(一)
|86699
|2085
|131513
|2877
|15/05(五)
|84614
|15692
|128636
|26961
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社22日專訊》
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