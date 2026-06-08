恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數250409張增9736張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(5日)共為250409張，較前增9736張；若計入其他月份的未平倉合約，總數279367張，增10735張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|05/06(五)
|250409
|9736
|279367
|10735
|04/06(四)
|240673
|9094
|268632
|9199
|03/06(三)
|231579
|4248
|259433
|5852
|02/06(二)
|227331
|-7931
|253581
|-7559
|01/06(一)
|235262
|-6190
|261140
|-6025
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|05/06(五)
|83221
|5257
|103920
|5575
|04/06(四)
|77964
|2810
|98345
|2986
|03/06(三)
|75154
|7229
|95359
|9023
|02/06(二)
|67925
|-3989
|86336
|-3673
|01/06(一)
|71914
|1205
|90009
|1375
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社8日專訊》
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