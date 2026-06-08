  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
期貨新聞

08/06/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數268985張，增逾萬五張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(5日)共為268985張，較前增15741張；若計入其他月份的未平倉合約，總數280106張，增16627張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
05/06(五)2689851574128010616627
04/06(四)253244-4789263479-5002
03/06(三)258033-8002268481-7866
02/06(二)2660351478827634715606
01/06(一)25124724842607412708

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
05/06(五)134884-1966143422-1378
04/06(四)136850628144800427
03/06(三)136222-11911144373-11874
02/06(二)14813337021562474472
01/06(一)14443156771517755781

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社8日專訊》

【你點睇？】「Save Lily」父母獲證實與男嬰有血緣關係，你認為在確認親生關係後，政府是否仍應繼續介入調查？今次事件中，社會是否對涉事父母過早作出負面判斷？ ► 立即投票

上一篇新聞︰08/06/2026 09:04  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7413.0升12.5點

下一篇新聞︰08/06/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數250409張增9736張

其他
More

08/06/2026 16:31  即月期指最後交易價24564跌324點，低水93點

08/06/2026 15:03  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7399.75跌0.75點

08/06/2026 09:15  期指低開418點報24470，國指期貨跌120點報8288

08/06/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數151126張，增1839張

05/06/2026 19:21  《再戰明天》日本公布第一季GDP，德國公布工廠訂單

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第102日，特朗普稱未來兩周內宣布全面...

09/06/2026 09:11

中東戰火

日菲侵門踏戶，綠營視而不見

09/06/2026 09:05

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，本港發鈔行連環搶存，中銀香港新增...

07/06/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區