期指低開418點報24470，國指期貨跌120點報8288

期指低開418點報24470，國指期貨低開120點報8288，科指期貨低開55點報4825。
《經濟通通訊社8日專訊》
【你點睇？】國家主席習近平於6月8日起訪問北韓兩天。你認為習近平今次訪朝，最有可能達成哪項目標？► 立即投票
08/06/2026 09:15
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08/06/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數250409張增9736張
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