【夜期時段】即月期指最新報24572點，升8點，低水85點

即月期指在夜期時段開市報24553點，跌11點，低水104點，最新報24572點，升8點，低水85點，合約成交361張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8314點，跌8點，低水27點，最新報8321點，跌1點，低水20點，合約成交431張。
《經濟通通訊社8日專訊》
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08/06/2026 17:20
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