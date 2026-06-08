【夜期時段】即月期指最新報24572點，升8點，低水85點

即月期指在夜期時段開市報24553點，跌11點，低水104點，最新報24572點，升8點，低水85點，合約成交361張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8314點，跌8點，低水27點，最新報8321點，跌1點，低水20點，合約成交431張。

《經濟通通訊社8日專訊》