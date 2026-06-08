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08/06/2026 19:28

《再戰明天》中國公布進出口數據，美國公布批發庫存等數據

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國公布5月進出口數據
▷ 美國公布4月批發庫存及貿易收支
▷ 韓國總統李在明出席G7峰會至18日

　　中國公布進出口數據，及美國公布批發庫存等數據，料為周二（9日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，韓國總統李在明展開歐洲之行，出席七國集團峰會（至18日）。

*澳洲公布NAB企業信心指數，德國公布工業生產*

　　數據方面，周二（9日）中國公布5月出口，年率升幅料由14.1%擴大至15%；5月進口年率升幅料由25.3%擴大至25.5%；5月貿易收支料由848.2億美元升至926億美元。7:50am（本港時間．下同），日本公布5月貨幣供應M2；5月貨幣供應M3。9:30am，澳洲公布5月NAB企業信心指數。2:00pm，日本公布5月工具機訂單。同一時間，德國公布4月出口，經季節調整月率料由0.5%逆轉至下滑0.5%；4月進口經季節調整月率料由5.2%逆轉至下滑2%；4月工業生產年率跌幅料由2.8%收窄至1.1%，經季節調整月率料由下滑0.7%改善至升0.2%。8:30pm，美國公布4月出口，月率升幅料由2%擴大至2.6%；4月進口月率升幅料由2.3%收窄至1.2%；4月貿易收支料由負603億美元收窄至負565億美元。10:00pm，美國公布4月批發庫存，月率升幅料由1.3%收窄至0.6%；4月批發貿易；5月成屋銷售料由402萬升至406萬，月率升幅料由0.2%擴大至1%。

　　在本港，明日公布業績的公司有:金泰能源控股(02728)、大洋環球控股(09876)等。
《經濟通通訊社8日專訊》

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