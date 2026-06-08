《再戰明天》中國公布進出口數據，美國公布批發庫存等數據

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中國公布進出口數據，及美國公布批發庫存等數據，料為周二（9日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，韓國總統李在明展開歐洲之行，出席七國集團峰會（至18日）。



*澳洲公布NAB企業信心指數，德國公布工業生產*



數據方面，周二（9日）中國公布5月出口，年率升幅料由14.1%擴大至15%；5月進口年率升幅料由25.3%擴大至25.5%；5月貿易收支料由848.2億美元升至926億美元。7:50am（本港時間．下同），日本公布5月貨幣供應M2；5月貨幣供應M3。9:30am，澳洲公布5月NAB企業信心指數。2:00pm，日本公布5月工具機訂單。同一時間，德國公布4月出口，經季節調整月率料由0.5%逆轉至下滑0.5%；4月進口經季節調整月率料由5.2%逆轉至下滑2%；4月工業生產年率跌幅料由2.8%收窄至1.1%，經季節調整月率料由下滑0.7%改善至升0.2%。8:30pm，美國公布4月出口，月率升幅料由2%擴大至2.6%；4月進口月率升幅料由2.3%收窄至1.2%；4月貿易收支料由負603億美元收窄至負565億美元。10:00pm，美國公布4月批發庫存，月率升幅料由1.3%收窄至0.6%；4月批發貿易；5月成屋銷售料由402萬升至406萬，月率升幅料由0.2%擴大至1%。



在本港，明日公布業績的公司有:金泰能源控股(02728)、大洋環球控股(09876)等。

《經濟通通訊社8日專訊》