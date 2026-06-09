期指低開64點報24500，國指期貨升8點報8330

期指低開64點報24500，國指期貨高開8點報8330，科指期貨低開3點報4748。
《經濟通通訊社9日專訊》
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09/06/2026 09:15
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09/06/2026 16:31 即月期指最後交易價24623升59點，高水57點
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09/06/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數259689張增9280張
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