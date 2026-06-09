即月期指最後交易價24623升59點，成交101336張

即月期指最後交易價24623，升59點，高水57點，成交101336張。即月國指期貨最後交易價8352，升30點，高水27點，成交97696張。另外，即月科指期貨最後交易價4806，升55點，高水36點，成交202677張。

《經濟通通訊社9日專訊》