【夜期時段】即月期指最新報24641點，升18點，高水75點

即月期指在夜期時段開市報24632點，升9點，高水66點，最新報24641點，升18點，高水75點，合約成交799張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8356點，升4點，高水31點，最新報8357點，升5點，高水32點，合約成交689張。

《經濟通通訊社9日專訊》