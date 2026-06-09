【夜期時段】即月期指最新報24641點，升18點，高水75點

即月期指在夜期時段開市報24632點，升9點，高水66點，最新報24641點，升18點，高水75點，合約成交799張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8356點，升4點，高水31點，最新報8357點，升5點，高水32點，合約成交689張。
《經濟通通訊社9日專訊》
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09/06/2026 17:20
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