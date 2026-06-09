《再戰明天》中國公布CPI及PPI，美國公布CPI

中國公布CPI及PPI，及美國公布CPI，料為周三（10日）市場焦點。



*加拿大央行公布議息結果，日本公布PPI*



各國重要經濟活動方面，歐洲央行管理委員會召開貨幣政策會議（至11日）。本港時間周三晚8:00pm，歐盟和韓國領導人在布魯塞爾舉行峰會，重點討論雙邊合作，會議議程包括會談、簽字儀式和新聞發布會。9:45pm，加拿大央行公布指標政策利率。



數據方面，周三（10日）7:50am（本港時間．下同），日本公布5月生產者物價指數，月率升幅料由2.3%收窄至0.8%，年率升幅料由4.9%擴大至5.6%。9:30am，中國公布5月消費者物價指數，年率升幅料由1.2%擴大至1.3%；5月核心消費者物價指數年率升幅料維持於1.2%；5月生產者物價指數年率升幅料由2.8%擴大至3.8%。8:30pm，美國公布5月消費者物價指數，月率升幅料由0.6%收窄至0.5%，年率升幅料由3.8%擴大至4.2%；5月核心消費者物價指數年率升幅料由2.8%擴大至2.9%。



在本港，明日公布業績的公司有:德永佳集團(00321)等。



此外，明日寶濟藥業-B(02659)將有基石投資者持股解禁。

《經濟通通訊社9日專訊》