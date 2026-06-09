《日入而息》黃百鳴內幕交易罪成判囚5個月，中國據報擬投入2萬億元建數據中心

|美國更新中國涉軍企業名單，京：反對無理打壓中國企業；蔚來(09866)指積極與美國國防部溝通，糾正被列入中國軍事企業名單；阿里巴巴指被納入中國軍工企業名單是一個錯誤，對歪曲公司形象行為採法律行動；百度(09888)指被列入美國國防部中國軍工企業名單並無正當理由，採購限制不會影響公司業務
|彭博：中國擬投入2萬億元建數據中心，力圖在AI領域超越美國
|李家超稱政府正推進七一回歸慶祝活動，港鐵將送出7.1萬張免費車票，電車、渡輪航線一連三日免費；李家超下周一開展首份《香港五年規劃》公眾諮詢，為期兩個月；制訂國安附屬法例可清晰化法例界定機制，由特首發證明書是嚴謹及適當；李家超稱公務員「拉Curve」評核表現為優化現有機制，薪酬調整參考最新趨勢調查
|黃百鳴內幕交易罪成，被判監5個月及罰款9.9萬元，上訴獲批續以原有條件保釋；黃百鳴內幕交易罪成判囚5個月，證監會表示續採取嚴厲執法行動打擊內幕交易
|公務員劃一加薪2%，追溯至4月生效，楊何蓓茵稱考慮未來龐大財政負擔
|吳清會見香港銀行公會代表團，就深化兩地資本市場互聯互通等交流；余偉文稱銀行全力支持中證監整治非法跨境證券活動，開戶過程合法合規；孫煜稱香港銀行業將抓緊金融強國建設機遇，主動對接國家十五五規劃
|港府公布香港企業財資中心發展行動計劃，稅務優惠引入分級制度，年內進行公眾諮詢
|凱基預期美聯儲今年將繼續維持利率不變至年底，上調標普500目標至8000點；下半年美國經濟將靠AI投資突圍，維持今年美國經濟增長預測2.2%；維持今年恒指3萬點預測，倡把握四大機遇，看好騰訊、阿里、建行及寧德等11股
|據報騰訊(00700)雙幣種債券認購額突破60億美元，遠超40億美元目標；據報最快今日定價發行離岸債券，擬籌資規模升至最多45億美元；滴滴宣布接入微信AI生態，用戶可直接喚起網約車服務
|習近平出席歡迎宴會，並與金正恩觀看專場文藝演出；習近平與金正恩參謁中朝友誼塔，共同讓抗美援朝精神發揚光大；習近平訪朝鮮勞動黨中央幹部學校，與金正恩種樅樹象徵中朝友誼生生不息；習近平夫婦平壤出席小範圍午宴後，圓滿結束訪朝行程回到北京
|機構指中國進口增長仍由科技需求驅動，能源採購有望逐步恢復正常；受益於AI敘事中國5月出口再超預期，前景繼續看好；低基數下中國5月CPI同比漲幅料升至1.3%，PPI漲幅或創近四年高
|恒指收跌91點報24565，連跌五日北水轉沽貨，藥明康德制裁陰影下走軟
|滬綜指收升1.28%重返4000點，MLCC概念爆發
|歐元最新報1.1561/62，日圓最新報160.17/21
|據報騰訊(00700)雙幣種債券認購額突破60億美元，遠超40億美元目標；據報最快今日定價發行離岸債券，擬籌資規模升至最多45億美元；滴滴宣布接入微信AI生態，用戶可直接喚起網約車服務
|百度(09988)崑崙芯在港、滬分拆及上市計劃進展順利
|阿里巴巴(09988)據報曾與核電央企洽談建設小型核反應堆，電價與供電模式為最大瓶頸；阿里雲DMS安全協同包價格上調
|小米(01810)推MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed模式，以申請制形式限時開放
|網易支付因違反數據安全管理規定等被罰款220.4萬元
|工行(01398)、建行(00939)、交行(03328)因「重要信息系統」風控問題，共被罰255萬元
|工商銀行(01398)贖回2021年無固定期限資本債券（第一期）
|渣打(02888)組大灣區商務考察團訪馬來西亞，促進大灣區與馬來西亞貿易往來及機遇
|滙豐私人銀行推出「HSBC Access」，為超高淨值及家辦客戶提供投資科創機會
|上商位於彌敦道666號之物業展開翻新工程，料明年第三季完工
|順豐下周一調整國際偏遠附加費，寄往海外每公斤收4元，最低消費140元
|中電(00002)荃灣中心電工完成搶修後，立即重新接駁電力供應，協助受影響客戶恢復供電
|晶泰控股(02228)擬斥最多1億美元回購最多4.3億股股份
|新能源車包攬內地5月乘用車銷量前十，吉利(00175)星願居首
|先機企業(00176)接管人強制出售物業，集團錄約7000萬元虧損
|據報抖音子公司在港獲批放債人牌照
|泡泡瑪特(09992)甜品品牌全國首店下周五河北秦皇島開業
|環球新材國際(06616)下月1日起，旗下Susonity進一步定價調整生效
|智匯礦業(02546)將獲納入富時全球股票指數系列微型股及富時全球總盤指數
|百奧家庭互動(02100)主席戴堅增持76.4萬股
|中糧家佳康(01610)5月生豬出欄量55.9萬頭，按月升4.3%
|新天綠色能源(00956)5月發電量按年增加10%，首五月減少1%
|中國鑄晨81(00810)附屬與目標公司訂立補充諒解備忘錄
|匯舸環保(02613)完成將3000萬股內資股轉換為H股
|雲南建投混凝土(01847)劉仁智、梁麗敏分別辭任副總經理、總工程師
|時代中國(01233)5月合同銷售金額跌53%，首五月跌39%
|首程控股(00697)第一期特別股息調整至每股2.89港仙
|圓通(06123)分公司與中移動國際在哈薩克斯坦簽合作備忘錄
|綠色能源科技集團(00979)自今年5月起，附屬已開始開展電子芯片、半導體器件及其他電子產品貿易業務
|中老兩國央行續簽雙邊本幣互換協議及合作備忘錄；商務部支持中亞各國擴大對華出口非資源商品和農產品
|國防部董軍時隔12年訪南非，兩軍將持續深化全方位務實合作
|中央安全生產考核巡查組會議指從嚴從實做好季度明查暗訪工作
|海關總署表示中國5月原油進口量銳減29%，創2018年2月以來最低水平；中國5月大豆進口同比降逾15%，規模仍創同月紀錄第三高；前5月出口機電產品同比增18.4%，進口原油減少4.8%；前5月中國對非洲國家進出口1.14萬億，歷史同期首破萬億；內地5月美元計出口增19.4%創三個月高，進口大增27.4%，均勝預期；5月中國對美貿易順差擴至四個月最大，對俄貿易逆差為三個月最窄
|國務院印發《現代化應急體系建設「十五五」規劃》
|朱雀二號遙六「一箭雙星」發射成功，將開展手機直連衛星試驗
|兩部門開展人形機器人實景實訓專項行動，帶動形成萬台級規模落地能力
|中信証券等多家頭部券商修訂薪酬管理制度，落實「反向討薪」
|人行1530億逆回購利率持平，淨投放1528億
|賽豆科技今晚發布全新AI汽車品牌AIVA
|推特股神點名中際旭創，AI錯誤翻譯令3億資金跑入英諾激光
|機構指中國進口增長仍由科技需求驅動，能源採購有望逐步恢復正常；受益於AI敘事中國5月出口再超預期，前景繼續看好；低基數下中國5月CPI同比漲幅料升至1.3%，PPI漲幅或創近四年高
|廣東2027年底前全省累計建成逾300萬個充電設施
|膳魔師內地召回近400萬件高真空不鏽鋼食物罐，此前在美致3人失明
|彭博指中國擬投入2萬億元建數據中心，力圖在AI領域超越美國
|台股收升2.76%，報44704.44點
|習近平出席歡迎宴會，並與金正恩觀看專場文藝演出；習近平與金正恩參謁中朝友誼塔，共同讓抗美援朝精神發揚光大；習近平訪朝鮮勞動黨中央幹部學校，與金正恩種樅樹象徵中朝友誼生生不息；習近平夫婦平壤出席小範圍午宴後，圓滿結束訪朝行程回到北京
|中國常駐聯合國副代表孫磊稱烏克蘭危機實現政治解決仍任重道遠
|日經新聞指美國曾要求中國恢復對日本的稀土出口；美方請求中方恢復對日出口稀土？中國外交部重申制止日本「再軍事化」
|美國更新中國涉軍企業名單，京：反對無理打壓中國企業；蔚來(09866)積極與美國國防部溝通，糾正被列入中國軍事企業名單；阿里巴巴被納入中國軍工企業名單是一個錯誤，對歪曲公司形象行為採法律行動；百度指被列入美國國防部中國軍工企業名單並無正當理由，採購限制不會影響公司業務
|法國總統馬克龍將主持七國集團國家與中國之間的視像通話
|菲律賓南部地震至少37死200傷，暫無中國公民傷亡情況報告
|聯合國指美國制裁導致古巴嬰兒死亡率激增
|美國聯邦法官指美國專才簽證加價違法，總統無權單方面訂立
|印尼央行意外加息引發債市波動，5年期國債孳息率升至6年高位
|日本央行據悉考慮在下財年暫停縮減購債規模，但內部存分歧；日本財政部長表示該國正進行戰後以來最大規模預算改革
|韓國KOSPI指數大升逾8%，重上8000點關口；韓國股市一度勁揚8%，晶片股反彈引領大市
|紐約聯儲銀行調查指美國中年人及中等收入者的通脹壓力顯著惡化；哥倫比亞大學研究指私募信貸市場部分資產評級低估投資風險
|OpenAI保密提交IPO文件，為大規模擴張籌集資金
|美團AI瀏覽器Tabbit 1.0正式上線，標準版永久免費
|黃仁勳結束為期五天訪韓行程，將與韓企合作發展AI業
|施羅德投資下調今明兩年全球經濟增長預測，中東局勢緊張恐續推高通脹
|財政部下周二在港發行今年第三期人民幣國債，規模150億元
|李家超稱政府正推進七一回歸慶祝活動，港鐵將送出7.1萬張免費車票，電車、渡輪航線一連三日免費；李家超下周一開展首份《香港五年規劃》公眾諮詢，為期兩個月；制訂國安附屬法例可清晰化法例界定機制，由特首發證明書是嚴謹及適當
|李家超稱公務員「拉Curve」評核表現為優化現有機制，薪酬調整參考最新趨勢調查；公務員劃一加薪2%，追溯至4月生效，楊何蓓茵稱考慮未來龐大財政負擔
|吳清會見香港銀行公會代表團，就深化兩地資本市場互聯互通等交流；余偉文稱銀行全力支持中證監整治非法跨境證券活動，開戶過程合法合規；孫煜稱香港銀行業將抓緊金融強國建設機遇，主動對接國家十五五規劃
|漢華中學前籃球教練翁金驊涉掌摑學生被捕，獲准保釋候查
|標普指內地及香港近期監管行動並非大規模收緊資本管制，料香港銀行及險企有能力應對
|凱基預期美聯儲今年將繼續維持利率不變至年底，上調標普500目標至8000點；下半年美國經濟將靠AI投資突圍，維持今年美國經濟增長預測2.2%；維持今年恒指3萬點預測，倡把握四大機遇，看好騰訊、阿里、建行及寧德等11股
|大新指若通脹加快速度超預期，不排除美股估值較高大型科技股短線仍有下調空間
|黃百鳴內幕交易罪成，被判監5個月及罰款9.9萬元，上訴獲批續以原有條件保釋；黃百鳴內幕交易罪成判囚5個月，證監會表示續採取嚴厲執法行動打擊內幕交易
|尖沙咀瑞生加威酒店3.7億元易手，每個房間作價487萬元
|政府統計處指5月份中小企業務收益的動向指數升至44.4；今年第一季業務收益指數臨時數字均錄得升幅，進出口貿易業升33.3%、保險業升31%；2024/25年住戶平均開支，較2019/20上升7.4%
|政府通過《維護國家安全（程序事宜）規例》，釐清危害國安罪行界定機制
|政府公布香港企業財資中心發展行動計劃，稅務優惠引入分級制度，年內進行公眾諮詢
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