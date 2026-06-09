《日入而息》黃百鳴內幕交易罪成判囚5個月，中國據報擬投入2萬億元建數據中心

美國更新中國涉軍企業名單，京：反對無理打壓中國企業；蔚來(09866)指積極與美國國防部溝通，糾正被列入中國軍事企業名單；阿里巴巴指被納入中國軍工企業名單是一個錯誤，對歪曲公司形象行為採法律行動；百度(09888)指被列入美國國防部中國軍工企業名單並無正當理由，採購限制不會影響公司業務

彭博：中國擬投入2萬億元建數據中心，力圖在AI領域超越美國

李家超稱政府正推進七一回歸慶祝活動，港鐵將送出7.1萬張免費車票，電車、渡輪航線一連三日免費；李家超下周一開展首份《香港五年規劃》公眾諮詢，為期兩個月；制訂國安附屬法例可清晰化法例界定機制，由特首發證明書是嚴謹及適當；李家超稱公務員「拉Curve」評核表現為優化現有機制，薪酬調整參考最新趨勢調查

黃百鳴內幕交易罪成，被判監5個月及罰款9.9萬元，上訴獲批續以原有條件保釋；黃百鳴內幕交易罪成判囚5個月，證監會表示續採取嚴厲執法行動打擊內幕交易

公務員劃一加薪2%，追溯至4月生效，楊何蓓茵稱考慮未來龐大財政負擔

吳清會見香港銀行公會代表團，就深化兩地資本市場互聯互通等交流；余偉文稱銀行全力支持中證監整治非法跨境證券活動，開戶過程合法合規；孫煜稱香港銀行業將抓緊金融強國建設機遇，主動對接國家十五五規劃

港府公布香港企業財資中心發展行動計劃，稅務優惠引入分級制度，年內進行公眾諮詢

凱基預期美聯儲今年將繼續維持利率不變至年底，上調標普500目標至8000點；下半年美國經濟將靠AI投資突圍，維持今年美國經濟增長預測2.2%；維持今年恒指3萬點預測，倡把握四大機遇，看好騰訊、阿里、建行及寧德等11股

據報騰訊(00700)雙幣種債券認購額突破60億美元，遠超40億美元目標；據報最快今日定價發行離岸債券，擬籌資規模升至最多45億美元；滴滴宣布接入微信AI生態，用戶可直接喚起網約車服務

習近平出席歡迎宴會，並與金正恩觀看專場文藝演出；習近平與金正恩參謁中朝友誼塔，共同讓抗美援朝精神發揚光大；習近平訪朝鮮勞動黨中央幹部學校，與金正恩種樅樹象徵中朝友誼生生不息；習近平夫婦平壤出席小範圍午宴後，圓滿結束訪朝行程回到北京