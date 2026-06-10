恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數261943張增2254張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為261943張，較前增2254張；若計入其他月份的未平倉合約，總數292151張，增2536張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/06(二)
|261943
|2254
|292151
|2536
|08/06(一)
|259689
|9280
|289615
|10248
|05/06(五)
|250409
|9736
|279367
|10735
|04/06(四)
|240673
|9094
|268632
|9199
|03/06(三)
|231579
|4248
|259433
|5852
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|09/06(二)
|87924
|1699
|109898
|2012
|08/06(一)
|86225
|3004
|107886
|3966
|05/06(五)
|83221
|5257
|103920
|5575
|04/06(四)
|77964
|2810
|98345
|2986
|03/06(三)
|75154
|7229
|95359
|9023
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社10日專訊》
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