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期貨新聞

10/06/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數260375張減2786張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為260375張，較前減2786張；若計入其他月份的未平倉合約，總數272182張，減2185張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
09/06(二)260375-2786272182-2185
08/06(一)263161-5824274367-5739
05/06(五)2689851574128010616627
04/06(四)253244-4789263479-5002
03/06(三)258033-8002268481-7866

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
09/06(二)1477161203815683412405
08/06(一)1356787941444291007
05/06(五)134884-1966143422-1378
04/06(四)136850628144800427
03/06(三)136222-11911144373-11874

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社10日專訊》

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