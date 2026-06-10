期指低開257點報24366，國指期貨跌84點報8268

期指低開257點報24366，國指期貨低開84點報8268，科指期貨低開78點報4728。
《經濟通通訊社10日專訊》
【你點睇？】「Save Lily」父母獲證實與男嬰有血緣關係，你認為在確認親生關係後，政府是否仍應繼續介入調查？今次事件中，社會是否對涉事父母過早作出負面判斷？ ► 立即投票
10/06/2026 09:15
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《經濟通通訊社10日專訊》
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10/06/2026 17:03 《外圍焦點》加拿大央行公布議息結果，美國公布CPI
10/06/2026 16:46 即月期指最後交易價24274跌349點，成交101763張
10/06/2026 16:31 即月期指最後交易價24274跌349點，低水134點
10/06/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數261943張增2254張
10/06/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數260375張減2786張
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