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期貨新聞

11/06/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數162460張，增1773張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為162460張，較前增1773張；若計入其他月份的未平倉合約，總數178213張，增2170張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
10/06(三)16246017731782132170
09/06(二)16068730401760433537
08/06(一)15764765211725068607
05/06(五)15112618391638992243
04/06(四)14928795181616569787

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
10/06(三)564012628667612857
09/06(二)53773804639041025
08/06(一)529693231628793309
05/06(五)49738-84859570-651
04/06(四)505864671602214773

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社11日專訊》

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