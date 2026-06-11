  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
期貨新聞

11/06/2026 16:56

《外圍焦點》歐洲央行公布議息結果，美國公布PPI

　　美國5月份消費物價指數(CPI)按年升4.2%，創三年來最高升幅，利率期貨市場顯示聯儲局年底前加息一次已無懸念。同時，美伊衝突升溫，美國總統特朗普揚言將對伊朗展開更猛烈攻擊。美股昨日(10日)受壓，道指收報49918點，跌953或1.87%；標指收報7266點，跌119點或1.62%；納指收報25169點，跌509點或1.98%。港股方面，恒生指數收市報24249，跌158點或0.7%，成交2886億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:15pm/8:45pm，歐洲央行管理委員會公布政策決議並舉行新聞發布會。9:00pm，歐元集團會議討論歐元區近期宏觀經濟和財政動態，重點關注財政問題，各國部長將與IMF總裁格奧爾基耶娃交換意見，歐洲央行執委奇波洛內出席。

　　數據方面，今晚8:15pm，歐元區公布官方指標利率，料由2.15%升上2.4%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由177.7萬升至178.5萬；5月生產者物價指數月率升幅料由1.4%收窄至0.7%，年率升幅料由6%擴大至6.4%；首次申請失業救濟金人數料由22.5萬降至22萬。
《經濟通通訊社11日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

上一篇新聞︰11/06/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報24182點，升19點，低水67點

下一篇新聞︰11/06/2026 16:46  即月期指最後交易價24163跌115點，成交102164張

其他
More

11/06/2026 19:54  《再戰明天》德國公布CPI，美國公布密大消費者信心指數

11/06/2026 19:52  《日入而息》周大福全年多賺逾52%，大新上調本港今年經濟增長預測至2.8%

11/06/2026 16:31  即月期指最後交易價24163跌115點，低水86點

11/06/2026 15:07  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7313.25升34.75點

11/06/2026 09:15  期指高開54點報24332，國指期貨升32點報8310

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

假如中朝也搞一場日本海劃界

11/06/2026 16:53

大國博弈

中東戰火 | 伊朗戰火第104天，美伊連夜互轟，臨時停火名存...

11/06/2026 09:12

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，本港發鈔行連環搶存，中銀香港新增...

07/06/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區