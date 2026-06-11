《外圍焦點》歐洲央行公布議息結果，美國公布PPI

美國5月份消費物價指數(CPI)按年升4.2%，創三年來最高升幅，利率期貨市場顯示聯儲局年底前加息一次已無懸念。同時，美伊衝突升溫，美國總統特朗普揚言將對伊朗展開更猛烈攻擊。美股昨日(10日)受壓，道指收報49918點，跌953或1.87%；標指收報7266點，跌119點或1.62%；納指收報25169點，跌509點或1.98%。港股方面，恒生指數收市報24249，跌158點或0.7%，成交2886億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:15pm/8:45pm，歐洲央行管理委員會公布政策決議並舉行新聞發布會。9:00pm，歐元集團會議討論歐元區近期宏觀經濟和財政動態，重點關注財政問題，各國部長將與IMF總裁格奧爾基耶娃交換意見，歐洲央行執委奇波洛內出席。



數據方面，今晚8:15pm，歐元區公布官方指標利率，料由2.15%升上2.4%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由177.7萬升至178.5萬；5月生產者物價指數月率升幅料由1.4%收窄至0.7%，年率升幅料由6%擴大至6.4%；首次申請失業救濟金人數料由22.5萬降至22萬。

《經濟通通訊社11日專訊》