恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數254172張減6203張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為254172張，較前減6203張；若計入其他月份的未平倉合約，總數265827張，減6355張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/06(三)
|254172
|-6203
|265827
|-6355
|09/06(二)
|260375
|-2786
|272182
|-2185
|08/06(一)
|263161
|-5824
|274367
|-5739
|05/06(五)
|268985
|15741
|280106
|16627
|04/06(四)
|253244
|-4789
|263479
|-5002
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|10/06(三)
|144745
|-2971
|153983
|-2851
|09/06(二)
|147716
|12038
|156834
|12405
|08/06(一)
|135678
|794
|144429
|1007
|05/06(五)
|134884
|-1966
|143422
|-1378
|04/06(四)
|136850
|628
|144800
|427
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社11日專訊》
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