期指高開54點報24332，國指期貨升32點報8310

期指高開54點報24332，國指期貨高開32點報8310，科指期貨高開14點報4724。
《經濟通通訊社11日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇
11/06/2026 09:15
期指高開54點報24332，國指期貨高開32點報8310，科指期貨高開14點報4724。
《經濟通通訊社11日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇
下一篇新聞︰11/06/2026 09:03 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7274.75跌3.75點
11/06/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數254172張減6203張
11/06/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數256944張減4999張
11/06/2026 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數162460張，增1773張
10/06/2026 19:29 《再戰明天》歐洲央行公布議息結果，美國公布PPI
10/06/2026 19:22 《日入而息》螞蟻國際傳融資10億美元或為港上市作準備，宏福苑大火7人及兩公司被控25項罪
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N