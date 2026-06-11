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11/06/2026 09:15

期指高開54點報24332，國指期貨升32點報8310

　　期指高開54點報24332，國指期貨高開32點報8310，科指期貨高開14點報4724。
《經濟通通訊社11日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

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