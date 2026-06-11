《日入而息》周大福全年多賺逾52%，大新上調本港今年經濟增長預測至2.8%

京東(09618)佳寶品牌門店數目逾100間，今起推全線8折優惠

康方生物(09926)擬最多2億元購股份，主席及高管擬最多5000萬元增持

陳翊庭稱首5個月10家特專科技公司在港上市，集資逾250億元；港交所余學勤稱追蹤科技100指數的ETF產品即將推出市場

美團、淘寶閃購、京東外賣簽署自律公約，建立商戶「黑名單」共享機制

阿里巴巴(09988)與美的(00300)達成戰略合作，探索「全屋智能+AI大模型+商業生態」；阿里釘釘換帥，「技術極客」陳宇森接任成最年輕事業部CEO，團隊此前被指惡性內捲

德永佳(00321)越南廠房第二期於2026/27年度末分階段投產，並將客戶群拓展至美國以外國際市場

比亞迪(01211)據報擬在歐洲南部接手現有工廠，西班牙為候選國家之一

恒大清盤訴訟惹擔憂，羅兵咸永道部分合夥人設法保護個人資產

渣打支持按證公司首次發行120億元數碼債券，創全球最大宗數碼債券發行

滙豐Reward+與京東及星叢合作，提供「獎賞錢」積分兌換選擇；滙豐促成按揭證券公司首次發行120億元公募數碼債券

上商表示與恒地合作提供尊享按揭服務，首兩個項目為「壹沐」及「首岸」

中銀香港(02388)助力按揭證券公司發行數碼債券

環球新材國際(06616)附屬化妝品研製項目獲科技成果評價

周大福(01929)截5月底止兩個月零售值升14.7%，由港澳及其他市場帶動

富途獲證監會批准在港推出虛擬資產融資服務

中移動香港下周起禁數據卡內地激活，方保僑稱修復內地用戶合法翻牆漏洞

寧德時代(03750)據報領投貝塔聚變種子輪，為首次投資核聚變企業