11/06/2026 19:52
《日入而息》周大福全年多賺逾52%，大新上調本港今年經濟增長預測至2.8%
|周大福(01929)全年純利升52.2%至90億元，息增至0.45元；料2027財年營業額錄中至高單位數增長，港澳同店銷售錄低雙位數升幅
|陳翊庭稱首5個月10家特專科技公司在港上市，集資逾250億元；港交所余學勤稱追蹤科技100指數的ETF產品即將推出市場
|按揭證券公司首次發行120億港元公募數碼債券；滙豐促成按揭證券公司首次發行120億元公募數碼債券；渣打支持按證公司首次發行120億元數碼債券，創全球最大宗數碼債券發行；中銀香港助力按揭證券公司發行數碼債券
|大新上調本港今年經濟增長預測至2.8%，預計全年二手樓價有望升約10%；溫嘉煒：預計恒指下半年有望挑戰27400點，港股估值接近十年平均水平
|富達國際對下半年整體股票投資看法樂觀，美AI產業鏈見吸引力入市機會
|寧德時代(03750)據報領投貝塔聚變種子輪，為首次投資核聚變企業
|攜程、美團等7家涉火車票銷售第三方平台被約談
|新皇崗口岸據報7月正式啟用，通關時間大幅縮短至約5分鐘
|商務部表示前5月中國外貿頂住壓力，延續穩中有進良好態勢；中國新西蘭同意推進自貿協定服務貿易負面清單談判；續抓好政策落地，加快培育服務貿易新動能；續推動與非洲建交國商簽共同發展經濟夥伴關係協定
|SpaceX據悉獲得三大債券評級機構的投資級評級；沽空投資者查諾斯「踩場」：殖民火星編故事，SpaceX不值1.75萬億美元；美國參議員沃倫敦促SEC推遲SpaceX上市，以保護市場安全
《即日市況》
|恒指全日跌158點收報24249盤中曾穿兩萬四，阿里捱沽滙控尾盤冒起
《深滬股市》
|滬綜指收跌0.16%連跌兩日，金屬、半導體板塊走高
《美元匯價》
|歐元最新報1.1527/28，日圓最新報160.53/56
《公司業績》
|鷹美(02368)全年純利跌20.1%至1.7億元，派息2仙
|周大福(01929)全年純利升52.2%至90億元，息增至0.45元；料2027財年盈利錄中至高單位數增長，港澳同店銷售錄低雙位數升幅
|PCB直接成像設備供應商芯碁微電子裝備通過上市聆訊，去年多賺八成
《公司資訊》
|京東(09618)佳寶品牌門店數目逾100間，今起推全線8折優惠
|康方生物(09926)擬最多2億元購股份，主席及高管擬最多5000萬元增持
|陳翊庭稱首5個月10家特專科技公司在港上市，集資逾250億元；港交所余學勤稱追蹤科技100指數的ETF產品即將推出市場
|美團、淘寶閃購、京東外賣簽署自律公約，建立商戶「黑名單」共享機制
|阿里巴巴(09988)與美的(00300)達成戰略合作，探索「全屋智能+AI大模型+商業生態」；阿里釘釘換帥，「技術極客」陳宇森接任成最年輕事業部CEO，團隊此前被指惡性內捲
|德永佳(00321)越南廠房第二期於2026/27年度末分階段投產，並將客戶群拓展至美國以外國際市場
|比亞迪(01211)據報擬在歐洲南部接手現有工廠，西班牙為候選國家之一
|恒大清盤訴訟惹擔憂，羅兵咸永道部分合夥人設法保護個人資產
|渣打支持按證公司首次發行120億元數碼債券，創全球最大宗數碼債券發行
|滙豐Reward+與京東及星叢合作，提供「獎賞錢」積分兌換選擇；滙豐促成按揭證券公司首次發行120億元公募數碼債券
|上商表示與恒地合作提供尊享按揭服務，首兩個項目為「壹沐」及「首岸」
|中銀香港(02388)助力按揭證券公司發行數碼債券
|環球新材國際(06616)附屬化妝品研製項目獲科技成果評價
|周大福(01929)截5月底止兩個月零售值升14.7%，由港澳及其他市場帶動
|富途獲證監會批准在港推出虛擬資產融資服務
|中移動香港下周起禁數據卡內地激活，方保僑稱修復內地用戶合法翻牆漏洞
|寧德時代(03750)據報領投貝塔聚變種子輪，為首次投資核聚變企業
|寶業集團(02355)執董高君因涉及一項正在由中國有關機關進行的調查，被相關機關依法採取措施
《中國要聞》
|商務部表示前5月中國外貿頂住壓力，延續穩中有進良好態勢；中國新西蘭同意推進自貿協定服務貿易負面清單談判；續抓好政策落地，加快培育服務貿易新動能；續推動與非洲建交國商簽共同發展經濟夥伴關係協定
|農業部表示東西部協作互派幹部1.6萬名，助500餘萬農村勞動力就業；東西部協作已引導企業到西部投資7500多億元
|微博攜手咪咕布局世界盃，圍繞熱點內容共建等合作
|公安部就無人機違法處罰徵意見：未實名登記飛行擬最高罰2萬元
|張雪機車首次回應上市計劃：順其自然
|極兔速遞被國家郵政局立案調查：今年發生多宗生產安全事故、場所內發現隱患；全面整改，已成立專項工作組
|廣西桂林興安縣發生爆炸，已致7死17傷
|人行1885億逆回購利率持平，淨投放1885億
|北京金監局表示保險公司已開通汛期理賠綠色通道，推泡水車「三免服務」
|中指院表示首5月全國法拍市場成交8.4萬套，同比增27%
|企業購房置業有望登記、報稅、融資一窗辦理
|北京市監局約談淘寶、京東等五家電商，指「百億補貼」實際投入不明
|山西省應急管理廳副廳長張和平落馬，涉上月82死礦難
|貴州茅台召開2025年度股東會，董事長表示市場基本盤穩固；貴州茅台總經理王莉談聯名合作：醬香拿鐵等對品牌不是加持；貴州茅台董事長陳華稱公司暫無拆股計劃，茅台酒價將隨行就市
|長春表示一汽或面臨央企戰略重組壓力，支持一汽與華為等深化戰略合作
|新皇崗口岸據報7月正式啟用，通關時間大幅縮短至約5分鐘
|攜程、美團等7家涉火車票銷售第三方平台被約談
|深圳監管局籲警惕非法薦股騙局，勿輕信AI量化選股、所謂理財師等
|能源局副局長宋宏坤晤沙特阿美總裁，就中沙油氣合作等交換意見
|寧德時代生態企業「峰飛航空」V2000CG獲頒全球首張eVTOL境外適航證
|融創孫宏斌稱一線城市樓市現修復跡象，料行業轉向基金化運營REITs模式
|王毅周六起訪問蒙古國，外交部表示雙方將就務實合作等溝通
|國儀量子科創板IPO註冊申請獲中證監批覆同意
|華為雲CodeArts智能體下月底於香港節點開放公測
《寶島快訊》
|台股收跌0.18%，報43149.46點
《大國博弈》
|中國據報臨時取消兩場與歐盟高級別會議，外交部表示中歐保持著溝通
|美國對伊朗實施新一輪打擊，拖累金價連跌三日
|路透表示中國管制磷化銦出口，全球AI數據中心建設恐受影響
|美國連續三個月成為全球最大原油出口國
|路透表示沙特7月對華原油供應量將維持紀錄低位
《外圍經濟》
|日本央行行長植田和男因病入院，缺席下周議息會
|日本自民黨前總裁河野洋平離世，終年89歲，曾發表「河野談話」
|韓國股市暢旺，5月就業人數卻按年減少4萬人
|比爾蓋茲就愛潑斯坦案作證，表示曾因出軌被敲詐
|通脹升至3年新高，特朗普稱「我喜歡！」
|歐洲物價飆漲，歐洲央行或進行2023年以來首次升息
《AI》
|Anthropic CEO呼籲強制測試AI模型，賦予政府干預權
|OpenAI擬割喉式降價，與Anthropic打爭客戰
|兩部門表示實施「人工智能+三品」專項行動，建一批行業大模型
|蘋果與千問合作落實：iOS27國行iPhone唯一AI功能由千問提供模型支持
|追覓據報即將推出「沒有APP的AI手機」，定價5000元人民幣以上
|SpaceX據悉獲得三大債券評級機構的投資級評級；沽空投資者查諾斯「踩場」：殖民火星編故事，SpaceX不值1.75萬億美元；美國參議員沃倫敦促SEC推遲SpaceX上市，以保護市場安全
|美國科技股上周遭狂拋，規模創2008年以來最大
|小米(01810)進軍Coding Agent領域，推AI編程助手MiMo Code
《其他消息》
|鄭志剛率逾30位香港青年創科企業家赴佛山，考察科技產業
|林定國稱國安附例無擴大特首權力，鄧炳強指有人煽動對政府不信任
|康文署進一步打擊「炒場」，7.7起可經智方便優先登入康體通預訂設施
|印尼央行、金管局及人民銀行簽署備忘錄，推動印尼與香港雙邊貨幣直接結算
|環聯首推措施向遺失香港身份證人士提供免費信貸報告
|按揭證券公司首次發行120億港元公募數碼債券
|彭博表示港擬豁免對沖基金附帶權益稅項，業界指有效提升薪酬吸引力
|富達國際對下半年整體股票投資看法樂觀，美AI產業鏈見吸引力入市機會
|大新上調本港今年經濟增長預測至2.8%，預計全年二手樓價有望升約10%；溫嘉煒：預計恒指下半年有望挑戰27400點，港股估值接近十年平均水平
|施羅德投資表示沃什掌舵聯儲局準備逆風放寬，對傳統固定收益衝擊非同小可
|仲量聯行表示本港樓市復甦加價不再克制，主要區域新盤開價較4年低位反彈15%
|張柏芝之經紀人周靜儀據報以2380萬買入康樂園獨立屋，原業主持貨十年帳蝕688萬
|經絡表示5月份新取用按揭保險宗數及金額跌逾一成，創3個月新低
|Uber調查指逾89%受訪乘客認為1萬個網約車發牌額度嚴重不足，要求建立以數據為本檢討機制
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇