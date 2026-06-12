恒指期貨現貨月份未平倉合約總數170320張，增7860張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為170320張，較前增7860張；若計入其他月份的未平倉合約，總數188637張，增10424張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/06(四)
|170320
|7860
|188637
|10424
|10/06(三)
|162460
|1773
|178213
|2170
|09/06(二)
|160687
|3040
|176043
|3537
|08/06(一)
|157647
|6521
|172506
|8607
|05/06(五)
|151126
|1839
|163899
|2243
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/06(四)
|57419
|1018
|68293
|1532
|10/06(三)
|56401
|2628
|66761
|2857
|09/06(二)
|53773
|804
|63904
|1025
|08/06(一)
|52969
|3231
|62879
|3309
|05/06(五)
|49738
|-848
|59570
|-651
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社12日專訊》
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