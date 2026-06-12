恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數264253張，增逾萬張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為264253張，較前增10081張；若計入其他月份的未平倉合約，總數277003張，增11176張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/06(四)
|264253
|10081
|277003
|11176
|10/06(三)
|254172
|-6203
|265827
|-6355
|09/06(二)
|260375
|-2786
|272182
|-2185
|08/06(一)
|263161
|-5824
|274367
|-5739
|05/06(五)
|268985
|15741
|280106
|16627
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/06(四)
|148479
|3734
|158363
|4380
|10/06(三)
|144745
|-2971
|153983
|-2851
|09/06(二)
|147716
|12038
|156834
|12405
|08/06(一)
|135678
|794
|144429
|1007
|05/06(五)
|134884
|-1966
|143422
|-1378
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社12日專訊》
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