即月期指最後交易價24701升538點，低水17點

即月期指最後交易價24701，升538點，低水17點，暫成交95169張。即月國指期貨最後交易價8369，升185點，低水5點，暫成交106185張。另外，即月科指期貨最後交易價4712，升64點，高水7點，暫成交165582張。

《經濟通通訊社12日專訊》