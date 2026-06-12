【夜期時段】即月期指最新報24704點，升3點，低水14點

即月期指在夜期時段開市報24701點，無升跌，低水17點，最新報24704點，升3點，低水14點，合約成交337張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8364點，跌5點，低水10點，最新報8369點，無升跌，低水5點，合約成交496張。

《經濟通通訊社12日專訊》