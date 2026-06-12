【夜期時段】即月期指最新報24704點，升3點，低水14點

即月期指在夜期時段開市報24701點，無升跌，低水17點，最新報24704點，升3點，低水14點，合約成交337張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8364點，跌5點，低水10點，最新報8369點，無升跌，低水5點，合約成交496張。
《經濟通通訊社12日專訊》
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12/06/2026 17:20
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12/06/2026 16:46 即月期指最後交易價24701升538點，成交95609張
12/06/2026 16:31 即月期指最後交易價24701升538點，低水17點
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