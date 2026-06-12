《再戰明天》日本及澳洲央行一連兩日議息，美國公布紐約聯儲製造業指數等數據

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日本及澳洲央行一連兩日議息，及美國公布紐約聯儲製造業指數等數據，料為下周一（15日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，日本央行召開貨幣政策會議（至16日）。澳洲央行召開貨幣政策委員會會議（至16日）。七國集團(G7)峰會開幕（至17日）。新西蘭央行助理總裁西爾克發表演講。



*歐元區公布工業生產，大家樂公布業績*



數據方面，下周一2:00pm（本港時間．下同），德國公布5月批發物價。5:00pm，歐元區公布4月工業生產，年率料由下滑2.1%改善至升0.5%，經季節調整月率升幅料由0.2%擴大至0.3%；4月貿易收支。8:30pm，美國公布6月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由19.6降至12.5。9:15pm，美國公布5月產能利用率，料由76.1%升上76.2%；5月工業生產月率升幅料由0.7%收窄至0.2%。10:00pm，美國公布6月NAHB房屋市場指數，料由37降至36。



在本港，下周一公布業績的公司有:大家樂集團(00341)等。



下周二（16日）公布業績的公司有:新世紀集團(00234)等。



下周三（17日）公布業績的公司有:太興置業(00277)、東方表行集團(00398)、香港興業國際(00480)、中國投融資(01226)、超智能控股(01402)、嘉創地產(02421)等。



下周四（18日）公布業績的公司有:東方傳媒集團(00018)、結好控股(00064)、大昌微綫集團(00567)、上諭集團(01633)、穎通控股(06883)等。

《經濟通通訊社12日專訊》