恒指期貨現貨月份未平倉合約總數151730張，減18590張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(12日)共為151730張，較前減18590張；若計入其他月份的未平倉合約，總數169898張，減18739張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/06(五)
|151730
|-18590
|169898
|-18739
|11/06(四)
|170320
|7860
|188637
|10424
|10/06(三)
|162460
|1773
|178213
|2170
|09/06(二)
|160687
|3040
|176043
|3537
|08/06(一)
|157647
|6521
|172506
|8607
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|12/06(五)
|50736
|-6683
|61523
|-6770
|11/06(四)
|57419
|1018
|68293
|1532
|10/06(三)
|56401
|2628
|66761
|2857
|09/06(二)
|53773
|804
|63904
|1025
|08/06(一)
|52969
|3231
|62879
|3309
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社15日專訊》
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