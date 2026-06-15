即月期指最後交易價24832升131點，低水11點

即月期指最後交易價24832，升131點，低水11點，暫成交73921張。即月國指期貨最後交易價8375，升7點，低水1點，暫成交81134張。另外，即月科指期貨最後交易價4770，升58點，高水4點，暫成交123443張。

《經濟通通訊社15日專訊》