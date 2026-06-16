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期貨新聞

16/06/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數237369張，減逾萬三張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為237369張，較前減13268張；若計入其他月份的未平倉合約，總數273045張，減13330張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
15/06(一)237369-13268273045-13330
12/06(五)250637-16495286375-15874
11/06(四)2671321018830224914358
10/06(三)256944-4999287891-4260
09/06(二)26194322542921512536

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
15/06(一)8299627131104612724
12/06(五)80283-5379107737-4830
11/06(四)85662-5502112567-1166
10/06(三)9116432401137333835
09/06(二)8792416991098982012

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社16日專訊》

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