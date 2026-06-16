期指低開44點報24788，國指期貨跌7點報8368

期指低開44點報24788，國指期貨低開7點報8368，科指期貨低開10點報4760。
《經濟通通訊社16日專訊》
【你點睇？】SpaceX成功上市首掛，馬斯克成萬億富豪，你認為事件是否反映美國仍具全球科技創新優勢？香港及內地投資者無法參與SpaceX認購，是否可惜？ ► 立即投票
16/06/2026 09:15
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16/06/2026 17:20 【夜期時段】即月期指最新報24483點，跌1點，低水11點
16/06/2026 16:46 即月期指最後交易價24484跌348點，成交76889張
16/06/2026 16:31 即月期指最後交易價24484跌348點，低水10點
16/06/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數236373張，減逾萬一張
16/06/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數237369張，減逾萬三張
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