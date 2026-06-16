【夜期時段】即月期指最新報24483點，跌1點，低水11點

即月期指在夜期時段開市報24489點，升5點，低水5點，最新報24483點，跌1點，低水11點，合約成交321張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8225點，跌12點，低水15點，最新報8235點，跌2點，低水5點，合約成交626張。

《經濟通通訊社16日專訊》