《再戰明天》歐元區公布CPI，美國公布零售銷售

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歐元區公布CPI，及美國公布零售銷售，料為周三（17日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，美國總統特朗普在法國總統馬克龍陪同下參觀凡爾賽宮。東盟-俄羅斯峰會舉行（至18日）。周三本港時間9:30am，澳洲央行助理總裁瓊斯發表演講。3:00pm，歐洲央行執委奇波洛內參加薩爾茨堡全球金融論壇。晚上6:50pm，歐洲央行總裁拉加德參加一個有關人工智能影響的峰會。



*日本公布進出口數據，英國公布CPI*



數據方面，周三（17日）7:50am（本港時間．下同），日本公布5月出口，年率升幅料由14.8%擴大至16.5%；5月進口年率升幅料由9.8%擴大至12.8%；5月貿易收支料由2993億日圓跌至負5476億日圓。2:00pm，英國公布5月消費者物價指數，月率升幅料由0.7%收窄至0.4%，年率升幅料由2.8%擴大至3%；5月核心消費者物價指數年率升幅料由2.5%擴大至2.7%。4:30pm，英國公布4月房價指數。5:00pm，歐元區公布5月消費者物價指數，月率升幅料由1%收窄至0.1%，年率升幅料由3%擴大至3.2%。8:30pm，美國公布5月零售銷售，月率升幅料維持於0.5%。10:00pm，美國公布5月成屋待完成銷售，月率升幅料由1.4%收窄至1%。



在本港，明日公布業績的公司有:太興置業(00277)、東方表行集團(00398)、香港興業國際(00480)、豐盛控股(00607)、中國高速傳動(00658)、中國投融資(01226)、超智能控股(01402)、嘉創地產(02421)等。



此外，明日HASHKEY HLDGS(03887)將有基石投資者持股解禁。

《經濟通通訊社16日專訊》