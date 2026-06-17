即月期指最後交易價24263跌221點，低水49點

即月期指最後交易價24263，跌221點，低水49點，暫成交67135張。即月國指期貨最後交易價8119，跌118點，低水25點，暫成交106129張。另外，即月科指期貨最後交易價4655，跌7點，低水14點，暫成交107849張。

《經濟通通訊社17日專訊》