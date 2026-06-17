【夜期時段】即月期指最新報24288點，升25點，低水24點

即月期指在夜期時段開市報24267點，升4點，低水45點，最新報24288點，升25點，低水24點，合約成交165張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8128點，升9點，低水16點，最新報8128點，升9點，低水16點，合約成交305張。
《經濟通通訊社17日專訊》
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17/06/2026 17:20
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