恒指期貨現貨月份未平倉合約總數151580張，增4982張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為151580張，較前增4982張；若計入其他月份的未平倉合約，總數172119張，增6829張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/06(三)
|151580
|4982
|172119
|6829
|16/06(二)
|146598
|-1038
|165290
|-1327
|15/06(一)
|147636
|-4094
|166617
|-3281
|12/06(五)
|151730
|-18590
|169898
|-18739
|11/06(四)
|170320
|7860
|188637
|10424
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/06(三)
|48985
|-2299
|61616
|-702
|16/06(二)
|51284
|1696
|62318
|1696
|15/06(一)
|49588
|-1148
|60622
|-901
|12/06(五)
|50736
|-6683
|61523
|-6770
|11/06(四)
|57419
|1018
|68293
|1532
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社18日專訊》
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