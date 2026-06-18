恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數266390張增逾二萬五張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為266390張，較前增25811張；若計入其他月份的未平倉合約，總數322958張，增46126張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/06(三)
|266390
|25811
|322958
|46126
|16/06(二)
|240579
|3210
|276832
|3787
|15/06(一)
|237369
|-13268
|273045
|-13330
|12/06(五)
|250637
|-16495
|286375
|-15874
|11/06(四)
|267132
|10188
|302249
|14358
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/06(三)
|103646
|14649
|149661
|32639
|16/06(二)
|88997
|6001
|117022
|6561
|15/06(一)
|82996
|2713
|110461
|2724
|12/06(五)
|80283
|-5379
|107737
|-4830
|11/06(四)
|85662
|-5502
|112567
|-1166
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社18日專訊》
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