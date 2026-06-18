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期貨新聞

18/06/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數243196張減7034張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為243196張，較前減7034張；若計入其他月份的未平倉合約，總數257651張，減5943張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
17/06(三)243196-7034257651-5943
16/06(二)2502301385726359414449
15/06(一)236373-11512249145-11219
12/06(五)247885-16368260364-16639
11/06(四)2642531008127700311176

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
17/06(三)148361-4110160211-2747
16/06(二)15247161051629586557
15/06(一)146366-7541156401-7311
12/06(五)15390754281637125349
11/06(四)14847937341583634380

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社18日專訊》

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