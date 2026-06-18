恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數243196張減7034張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為243196張，較前減7034張；若計入其他月份的未平倉合約，總數257651張，減5943張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/06(三)
|243196
|-7034
|257651
|-5943
|16/06(二)
|250230
|13857
|263594
|14449
|15/06(一)
|236373
|-11512
|249145
|-11219
|12/06(五)
|247885
|-16368
|260364
|-16639
|11/06(四)
|264253
|10081
|277003
|11176
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|17/06(三)
|148361
|-4110
|160211
|-2747
|16/06(二)
|152471
|6105
|162958
|6557
|15/06(一)
|146366
|-7541
|156401
|-7311
|12/06(五)
|153907
|5428
|163712
|5349
|11/06(四)
|148479
|3734
|158363
|4380
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社18日專訊》
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