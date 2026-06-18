期指低開28點報24235，國指期貨跌20點報8099

期指低開28點報24235，國指期貨低開20點報8099，科指期貨低開5點報4650。
《經濟通通訊社18日專訊》
【你點睇？】SpaceX成功上市首掛，馬斯克成萬億富豪，你認為事件是否反映美國仍具全球科技創新優勢？香港及內地投資者無法參與SpaceX認購，是否可惜？ ► 立即投票
18/06/2026 09:15
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《經濟通通訊社18日專訊》
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