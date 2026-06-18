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18/06/2026 09:15

期指低開28點報24235，國指期貨跌20點報8099

　　期指低開28點報24235，國指期貨低開20點報8099，科指期貨低開5點報4650。
《經濟通通訊社18日專訊》

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