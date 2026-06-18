【夜期時段】即月期指最新報23868點，跌24點，低水57點

即月期指在夜期時段開市報23877點，跌15點，低水48點，最新報23868點，跌24點，低水57點，合約成交464張。



即月國指期貨在夜期時段開市報7961點，升1點，低水15點，最新報7960點，無升跌，低水16點，合約成交624張。

《經濟通通訊社18日專訊》