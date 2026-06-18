【夜期時段】即月期指最新報23868點，跌24點，低水57點

即月期指在夜期時段開市報23877點，跌15點，低水48點，最新報23868點，跌24點，低水57點，合約成交464張。
即月國指期貨在夜期時段開市報7961點，升1點，低水15點，最新報7960點，無升跌，低水16點，合約成交624張。
《經濟通通訊社18日專訊》
【你點睇？】SpaceX成功上市首掛，馬斯克成萬億富豪，你認為事件是否反映美國仍具全球科技創新優勢？香港及內地投資者無法參與SpaceX認購，是否可惜？ ► 立即投票
18/06/2026 17:20
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18/06/2026 15:08 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7551.0升58.25點
18/06/2026 09:15 期指低開28點報24235，國指期貨跌20點報8099
18/06/2026 09:11 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7549.75，升57點
18/06/2026 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數151580張，增4982張
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